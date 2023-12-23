السفارة في أستراليا للمواطنين: التزموا بالتعليمات.. حرائق وتقلبات جوية

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دعت السفارة السعودية في كانبرا، اليوم السبت، المواطنين الموجودين في ولاية غرب أستراليا، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، بسبب الأحوال الجوية الناتجة عن حرائق في عدد من المناطق قرب مدينة بيرث.
وقالت السفارة في بيان لها، عبر حسابها في منصة “إكس”: “نظرًا للأحوال الجوية في ولاية غرب أستراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة بيرث، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط: https://emergency.wa.gov.au”.
وأضافت: ”في حالات الطوارئ يرجى التواصل على: 0432257277“.
#السفارة_كانبرا | نظراً لسوء الأحوال الجوية في ولاية #غرب_استراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة #بيرث فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط:https://t.co/xTBDSjmqcV
وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على:
0432257277
— Embassy of Saudi Arabia in Australia (@KSAembassyAUST) December 23, 2023