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في عدد من المناطق قرب مدينة بيرث

السفارة في أستراليا للمواطنين: التزموا بالتعليمات.. حرائق وتقلبات جوية

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
السفارة في أستراليا للمواطنين: التزموا بالتعليمات.. حرائق وتقلبات جوية
المواطن - فريق التحرير

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دعت السفارة السعودية في كانبرا، اليوم السبت، المواطنين الموجودين في ولاية غرب أستراليا، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، بسبب الأحوال الجوية الناتجة عن حرائق في عدد من المناطق قرب مدينة بيرث.

حرائق وتلقبات جوية

وقالت السفارة في بيان لها، عبر حسابها في منصة “إكس”: “نظرًا للأحوال الجوية في ولاية غرب أستراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة بيرث، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط: https://emergency.wa.gov.au”.

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وأضافت: ”في حالات الطوارئ يرجى التواصل على: 0432257277“.

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