السفير الصيني: أنا مشجع لـ النصر وانتصاراته مشرفة

كشف لي تشنغ ون، سفير دولة الصين لدى السعودية أنه مشجع لنادي النصر وذلك على هامش لقائه مع الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي العاصمي اليوم.

ونشر السفير الصيني لدى المملكة صورًا من لقائه مع فينجا عبر حسابه في منصة ” إكس” قائلًا: “أشجع دائمًا فريق النصر وانتصاراته مشرفة، اليوم الاثنين التقيت بالسيد جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي واستمتعنا بحديثنا معًا، كما تم تبادل الآراء حول زيارة فريق النادي لبلادي الصين، نهتم بالتعاون الرياضي بين البلدين”.

معسكر النصر في الصين

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي أصفر الرياض سيخوض معسكرًا في الصين في يناير المقبل خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين.

وستتوقف مباريات دوري روشن، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا في قطر.

وسيخوض أصفر الرياض مباراتين وديتين خلال معسكره في الصين منهما مباراة أمام نجوم الدوري الصيني.