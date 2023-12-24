السفينة الجاسوس كلمة السر في الهجمات على سفن البحر الأحمر

كشف مسؤولون غربيون، أن معلومات التتبع التي جمعتها سفينة مراقبة في البحر الأحمر، تم تسليمها إلى الحوثيين، الذين استخدموها لمهاجمة السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب في الأيام الأخيرة.



السفينة الجاسوس

وهاجم الحوثيون، خلال الشهر الماضي، سفناً تجارية تبحر عبر البحر الأحمر رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تبديل طرق الشحن، بحسب “تقرير “وول ستريت جورنال”.



وقال التقرير، إن المعلومات الاستخبارية يتم جمعها بواسطة السفينة الجاسوس ثم يتم نقلها إلى الحوثيين، مما يسمح للميليشيات باستهداف السفن التي أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها خوفًا من الهجمات.

تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن

وقال مسؤول أمني غربي لم يذكر اسمه للصحيفة البريطانية: “الحوثيون لا يملكون تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن”. “إنهم بحاجة إلى المساعدة وبدون ذلك، سوف تسقط الصواريخ في الماء”.

وفي الوقت نفسه، بدأت العديد من أكبر خطوط الشحن في العالم ومنتجي النفط والتجار الآخرين، في تحويل مسار السفن من المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتكلفة التأمين.

مسارات السفن في البحر الأحمر

ووفقًا لبيانات شركة “إل إس إي جي”، غيرت العديد من الناقلات أو عدلت مسارها لتجنب المرور بالبحر الأحمر.