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ضمن منافسات الجولة الـ19

السلبية تحسم الشوط الأول بين الاتفاق والحزم

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٦ مساءً
السلبية تحسم الشوط الأول بين الاتفاق والحزم
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق والحزم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف.

تعادل الاتفاق والحزم

وبدأت مباراة الاتفاق والحزم المقامة على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، حيث ضغط فارس الدهناء بقوة، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط دفاع قوي من الفريق الضيف.

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الاتفاق والحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات، وأهدر لاعبو فارس الدهناء العديد من الفرص، ولم يضغط الفريق الضيف هجوميًّا بالشكل الأمثل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل الاتفاق والحزم سلبيًّا.

الاتفاق والحزم
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الشوط الثاني بشكل ضاغط، حيث يسعى لمصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات، فيما يسعى الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.

الاتفاق والحزم
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

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