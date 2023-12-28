السلبية تحسم الشوط الأول بين الاتفاق والحزم

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق والحزم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف.
وبدأت مباراة الاتفاق والحزم المقامة على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، حيث ضغط فارس الدهناء بقوة، بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط دفاع قوي من الفريق الضيف.
واستمرت المحاولات، وأهدر لاعبو فارس الدهناء العديد من الفرص، ولم يضغط الفريق الضيف هجوميًّا بالشكل الأمثل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتعادل الاتفاق والحزم سلبيًّا.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الشوط الثاني بشكل ضاغط، حيث يسعى لمصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات، فيما يسعى الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.