السودة أدنى درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية

استعرض المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 مئوية فيما سجلت السودة 5 درجات فقط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة وجدة وشرورة وينبع وبيشة 28 درجة، ووادي الدواسر والخرج 27 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 5 مئوية، تليها أبها 8 درجات، وطريف 9 مئوية وعرعر 10 درجات.

وسجلت عرعر وسكاكا وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة بلغت 100%.