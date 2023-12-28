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جازان والقنفذة أعلى درجة

السودة أدنى درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
السودة أدنى درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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استعرض المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 مئوية فيما سجلت السودة 5 درجات فقط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة وجدة وشرورة وينبع وبيشة 28 درجة، ووادي الدواسر والخرج 27 مئوية.

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وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 5 مئوية، تليها أبها 8 درجات، وطريف 9 مئوية وعرعر 10 درجات.

وسجلت عرعر وسكاكا وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة بلغت 100%.

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