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السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
المواطن - فريق التحرير

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أدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر اليوم وتستمر على مدار 3 أيام.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس المصري الحالي ثلاثة مرشحين هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران،  رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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السيسي الأقرب للفوز

ويعد الرئيس السيسي الأقرب إلى حسم السباق الانتخابي وفي حال فوزه ستكون هذه الدورة الثالثة له على التوالي في رئاسة مصر حيث أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو 2018.

وبحسب الدستور المصري كانت الفترة الرئاسية أربع سنوات، لكن تم تمديدها إلى ست سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للرئيس المصري حتى مطلع أبريل عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

وبحسب التعديلات الدستورية الجديدة يحق لرئيس الدولة الترشح لدورتين متتاليتين، مدة كل دورة 6 سنوات وتم استثناء الرئيس الحالي من تطبيق هذه المادة حيث لم يتم احتساب الدورتين السابقتين على التعديل.

موعد نتائج الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر في 18 ديسمبر الجاري، في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وبحسب الدستور يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

 

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