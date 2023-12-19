الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمسمى (مراسل) لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مراسل.
1- استلام وتسليم الرسائل أو المواد والمعلومات إلى المستلمين حسب التعليمات.
2- المسؤولية عن التسليم السريع ونقل البضائع.
3- تصنيف العناصر المراد تسليمها وفقًا لخط سير التوصيل.
4- تفريغ وترتيب العناصر المجمعة على طول طرق التوصيل.
5- التخطيط واتباع أكفأ الطرق لتوصيل البضائع.
6- تسجيل المعلومات مثل العناصر المستلمة والمسلمة وردود المستلمين على الرسائل.
7- الالتزام بسياسة خصوصية وسرية المرضى.
8- اتباع السياسات والإجراءات المعمول بها.
9- أداء الواجبات بما يتوافق مع سياسات المستشفى ومعايير السلامة.
10- أداء واجبات وظيفية أخرى ذات صلة.
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا تشترط وجود خبرة سابقة.
3- مهارة استخدام برامج الأوفيس.
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/06هـ الموافق 2023/12/19م.
– من خلال الرابط التالي: