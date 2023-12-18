Icon

رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية Icon تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية Icon الحقيل يتفقد سير الأعمال في المشاريع التنموية بتبوك Icon جماهير الاتحاد تطالب بعودة لؤي ناظر لرئاسة النادي Icon جدل بعد زواج سامح الصريطي في سن الـ72 Icon الشاعر محمد زايد الألمعي في ذمة الله Icon الملك سلمان يهنئ الشيخ تميم باليوم الوطني القطري: علاقاتنا أخوية مميزة Icon الشورى يقترح منح الممارس الصحي السعودي الفرد ترخيص مزاولة المهنة Icon الشيخ السديس: لا خوف على اللغة العربية فهي محفوظة بحفظ القرآن Icon تداول تعلق اتفاقية صناعة السوق لـ4 ورقات مالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

عاجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
مشاهير
المجتمع
حصاد اليوم

الشاعر محمد زايد الألمعي في ذمة الله

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
الشاعر محمد زايد الألمعي في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

نعت وزارة الإعلام الشاعر محمد زايد الألمعي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والإبداع في كافة فنون الأدب.

وقالت الوزارة عبر منصة إكس : بعد مسيرة عريقة في عوالم الشعر والأدب؛ الموت يغيّب الشاعر محمد زايد الألمعي.

قد يهمّك أيضاً
عادات يومية مهمة تقي من هشاشة العظام

عادات يومية مهمة تقي من هشاشة العظام

الفرق البرازيلية عُقدة الأهلي المصري بمونديال الأندية

الفرق البرازيلية عُقدة الأهلي المصري بمونديال الأندية

نعي محمد زايد الألمعي

ونعت جموع كبيرة من المثقفين والمواطنين الفقيد الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة حيث قالت الشاعرة والإعلامية ميسون أبوبكر: “خذلنا رحيلك حد القهر .. أصدقاؤك في ذهول الفقد كأوراق الشجر في وجه الريح استفقنا هذا الصباح نحمل همًّا كبيرًا، أشجار حديقة القلب ماتت، والنجمات سقطت وخواتم الحبيبات ضاعت ..نست القهوة مواعيدها..” وهربت الحمامات من أيكهنّ على غصن الشجرة “.

شاعر من طراز فريد

أما الصحفي بدر السنبل فقال: “قلة هم الذين يتمثلون روح الثقافة والأدب في فكرهم الحقيقي وتجاربهم الحياتية.. وكان الشاعر الألمعي من أولئك القلة، من نخبة النخبة. عاش حياته شاعرًا في داخل نصوصه وخارجها، يحمل فلسفة خاصة للحياة في جميع تجاربه. نأى بنفسه عن الصخب والمكر واللؤم والضجيج والصراعات الرخيصة. عاش إنسانًا حقيقيًا، وغادر الحياة كما يريد بنبل ومروءة”.

صانع الدهشة بالكلمة

فيما قال المستشار الإعلامي محمد التونسي: رحل عنّا الشاعر الصحافي الكاتب الأديب، محمد الألمعي، صانع الدهشة بالكلمة والمعنى، ذوقًا وتذوقًا. تولاه الله برحمته وأنزله جنته .. خالص العزاء لأسرته ومحبيه.

ونعت الدكتورة عزة السبيعي الفقيد بالقول: “رحم الله الفكر واللغة، كامل العزاء للأدب السعودي وللمملكة ولعائلة الشاعر الفقيد وكل محبيه وغفر له ورحمه”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها
أخبار رئيسية

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس...

أخبار رئيسية
تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة
السعودية اليوم

تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية...

السعودية اليوم
قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية 
السعودية اليوم

قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة:...

السعودية اليوم
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا
العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

العالم
آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90
آخر الاخبار

آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90

آخر الاخبار
الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور
الرياضة

الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور

الرياضة
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ6 مئوية
السعودية اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه