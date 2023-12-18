الشاعر محمد زايد الألمعي في ذمة الله

نعت وزارة الإعلام الشاعر محمد زايد الألمعي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والإبداع في كافة فنون الأدب.

وقالت الوزارة عبر منصة إكس : بعد مسيرة عريقة في عوالم الشعر والأدب؛ الموت يغيّب الشاعر محمد زايد الألمعي.

نعي محمد زايد الألمعي

ونعت جموع كبيرة من المثقفين والمواطنين الفقيد الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة حيث قالت الشاعرة والإعلامية ميسون أبوبكر: “خذلنا رحيلك حد القهر .. أصدقاؤك في ذهول الفقد كأوراق الشجر في وجه الريح استفقنا هذا الصباح نحمل همًّا كبيرًا، أشجار حديقة القلب ماتت، والنجمات سقطت وخواتم الحبيبات ضاعت ..نست القهوة مواعيدها..” وهربت الحمامات من أيكهنّ على غصن الشجرة “.

شاعر من طراز فريد

أما الصحفي بدر السنبل فقال: “قلة هم الذين يتمثلون روح الثقافة والأدب في فكرهم الحقيقي وتجاربهم الحياتية.. وكان الشاعر الألمعي من أولئك القلة، من نخبة النخبة. عاش حياته شاعرًا في داخل نصوصه وخارجها، يحمل فلسفة خاصة للحياة في جميع تجاربه. نأى بنفسه عن الصخب والمكر واللؤم والضجيج والصراعات الرخيصة. عاش إنسانًا حقيقيًا، وغادر الحياة كما يريد بنبل ومروءة”.

صانع الدهشة بالكلمة

فيما قال المستشار الإعلامي محمد التونسي: رحل عنّا الشاعر الصحافي الكاتب الأديب، محمد الألمعي، صانع الدهشة بالكلمة والمعنى، ذوقًا وتذوقًا. تولاه الله برحمته وأنزله جنته .. خالص العزاء لأسرته ومحبيه.

ونعت الدكتورة عزة السبيعي الفقيد بالقول: “رحم الله الفكر واللغة، كامل العزاء للأدب السعودي وللمملكة ولعائلة الشاعر الفقيد وكل محبيه وغفر له ورحمه”.