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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب والاتفاق في مباراة الظروف المتشابهة

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
الشباب والاتفاق في مباراة الظروف المتشابهة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الشباب والاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

الشباب يستضيف الاتفاق غدًا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والاتفاق، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الشباب في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

الشباب والاتفاق - ترتيب دوري روشن

الشباب والاتفاق يسعيان للفوز

ويسعى المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، لتحقيق الفوز في مباراة الشباب والاتفاق غدًا، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 3 جولات، حيث خسر ضد الرائد والتعاون بنتيجة 2\1، وتعادل مع الأهلي.

الشباب في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

على الجانب الآخر، فشل الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في تحقيق الفوز في آخر 4 جولات بدوري روشن السعودي، حيث خسر ضد الأخدود بهدف دون رد، وتعادل مع الرائد، الفيحاء والاتحاد.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

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