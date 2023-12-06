الشباب والاتفاق في مباراة الظروف المتشابهة

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تترقب الجماهير مباراة الشباب والاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والاتفاق، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الشباب في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز السابع برصيد 23 نقطة.
ويسعى المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، لتحقيق الفوز في مباراة الشباب والاتفاق غدًا، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 3 جولات، حيث خسر ضد الرائد والتعاون بنتيجة 2\1، وتعادل مع الأهلي.
على الجانب الآخر، فشل الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في تحقيق الفوز في آخر 4 جولات بدوري روشن السعودي، حيث خسر ضد الأخدود بهدف دون رد، وتعادل مع الرائد، الفيحاء والاتحاد.