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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب والاتفاق يكتفيان بالتعادل السلبي

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
الشباب والاتفاق يكتفيان بالتعادل السلبي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب والاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل الشباب والاتفاق

وبدأت مباراة الشباب والاتفاق التي أُقيمت على ملعب نادي الشباب في الرياض بشكل سريع، حيث ضغط الليوث بقوة بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط دفاع قوي من فارس الدهناء.

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ومرر إيفر بانيغا كرة مميزة، لعبدالله رديف، وسددها بقوة، إلا أن حارس المرمى باولو فيكتور تصدى لها، قبل أن تصطدم بالقائم وتخرج بعيدًا عند الدقيقة 21، واستمرت المحاولات دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشباب والاتفاق
جانب من مباراة الشباب والاتفاق – المصدر @SPL

محاولات مستمرة وطرد بانيغا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، قبل أن يمنح الحكم البطاقة الحمراء للأرجنتيني إيفر بانيغا عند الدقيقة 66، ليُكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين.

وحاول فارس الدهناء استغلال النقص العددي وهز الشباك، إلا أن الليوث شكل ظهر بشكل متماسك دفاعيًّا، وأنقذ أكثر من فرصة؛ أخطرها أبعدها إياغو سانتوس عند الدقيقة 76.

الشباب ضد الاتفاق
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الليوث، جوستافو كويلار، ونجم فارس الدهناء، غراي، بعد مشادة بينهما، وسط توتر الأجواء في الدقائق الأخيرة، لتنتهي مباراة الشباب والاتفاق بالتعادل بنتيجة 0- 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الاتفاق إلى 24 نقطة، ويتواجد في المركز الثامن.

الشباب والاتفاق
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

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