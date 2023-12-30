الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات

انتهت مباراة الشباب ضد الهلال ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، بتحقيق الليوث لفوز هام بهدفين دون رد.

ريتا تسجل هدف التقدم

ولعب الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الشباب ضد الهلال، على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض، وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجحت لاعبات الليوث في السيطرة على مجريات المباراة.

وتمكنت اللاعبة النيجيرية ريتا تشيكويلو من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33، واستمرت السيطرة من الليوث، لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم الليوث ضد الهلال بهدف دون رد.

فوز الشباب ضد الهلال

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصلت لاعبات الليوث السيطرة على اللعب، وضغطن هجوميًا بشكل كبير، قبل أن تنجح الفنزويلية أوريانا ألتوفي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65، لتنتهي المباراة بخسارة الهلال بنتيجة 2\0.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الشباب، الفائز من مواجهة الاتحاد والرياض التي ستُقام اليوم، لملاقاته في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات.