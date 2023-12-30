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بعد الفوز على الهلال بثنائية

الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الشباب ضد الهلال ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، بتحقيق الليوث لفوز هام بهدفين دون رد.

ريتا تسجل هدف التقدم

ولعب الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الشباب ضد الهلال، على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض، وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجحت لاعبات الليوث في السيطرة على مجريات المباراة.

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وتمكنت اللاعبة النيجيرية ريتا تشيكويلو من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33، واستمرت السيطرة من الليوث، لتنتهي أحداث الشوط الأول، بتقدم الليوث ضد الهلال بهدف دون رد.

الشباب ضد الهلال في كأس الاتحاد السعودي للسيدات 1
ريتا – المصدر @saff_wfd

فوز الشباب ضد الهلال

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصلت لاعبات الليوث السيطرة على اللعب، وضغطن هجوميًا بشكل كبير، قبل أن تنجح الفنزويلية أوريانا ألتوفي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65، لتنتهي المباراة بخسارة الهلال بنتيجة 2\0.

الشباب ضد الهلال في كأس الاتحاد السعودي للسيدات 1
جانب من المباراة – المصدر @saff_wfd
الشباب ضد الهلال في كأس الاتحاد السعودي للسيدات 1
جانب من المباراة – المصدر @saff_wfd

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الشباب، الفائز من مواجهة الاتحاد والرياض التي ستُقام اليوم، لملاقاته في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات.

الشباب ضد الهلال في كأس الاتحاد السعودي للسيدات 1
الاحتفال بتأهل الفريق – المصدر @saff_wfd

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