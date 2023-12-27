الشباب يسعى لضم نجم نابولي

تسعى إدارة نادي الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي المقبل، ليرتبط اسمها بأحد نجوم نابولي الإيطالي.

التفاوض مع ماتيو بوليتانو

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”: “نادي الشباب يهتم كثيرًا بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، ماتيو بوليتانو، لتدعيم صفوف الفريق الذي يعاني في دوري روشن”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “الشباب يمتلك بالفعل، خطة جاهزة وضعها المدير الرياضي دومينيكو تيتي لاعب سامبدوريا السابق، من أجل ضم بوليتانو في الميركاتو الشتوي المقبل”.

وأكدت أن النادي السعودي مستعد لتقديم راتب كبير من أجل إغراء ماتيو بوليتانو، وإقناعه بالانتقال للعب في دوري روشن، مضيفة: “ورغم ذلك؛ يُعد الهدف الأساسي للاعب هو البقاء في صفوف نابولي حتى نهاية مسيرته الكروية”.

الشباب في دوري روشن

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، والتي كانت آخرها الخسارة ضد الأخدود بهدف دون رد في الجولة الـ18.

ويتواجد الليوث في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، ونجح في تسجيل 18 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة.