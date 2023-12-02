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الشباب يطمح لاستعادة الانتصارات

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
الشباب يطمح لاستعادة الانتصارات
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد التعاون.

التعاون في مواجهة الليوث اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد التعاون على ملعب الأول في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يتواجد الليوث في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

الشباب يسعى للفوز

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر جولتين من دوري روشن السعودي، حيث خسر ضد الرائد، وتعادل مع الأهلي.

الشباب في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

ويعول المدير الفني الكرواتي إيغور بيكسان، على خبرات لاعبيه في حصد نقاط مباراة اليوم، وفي مقدمتهم؛ الثنائي الأرجنتيني إيفر بانيغا ويانيك كاراسكو، البرازيلي كارلوس جونيور، والمغربي رومان سايس.

كارلوس جونيور - الاتحاد ضد الشباب

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