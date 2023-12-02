الشباب يواصل نتائجه السلبية ويخسر أمام التعاون بثنائية

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، نتائجه المتراجعة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد هزيمته مساء اليوم أمام نادي التعاون بنتيجة 2-1.
وكان البلجيكي يانيك كارسكو افتتح التسجيل لليث بالدقيقة الـ33.
وفي الشوط الثاني، سجل فريق التعاون هدفين عبر اللاعب جواو بيدرو في الدقيقتين الـ55 والـ63.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد التعاون 28 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الليث عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.
وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الرياض والحزم بدون أهداف، وفوز الأهلي على أبها بـ 6 أهداف، وفوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 4- 2.
وبالأمس، فاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4- 2، وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد.
وضمن مواجهات اليوم، فاز الأخدود على الاتفاق بهدف دون رد، وفاز الرائد على الوحدة بثنائية دون رد.
بيدرو يمنح التعاون نقاط الشباب ⚽
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#الرياض_إكسبو2030
#دوري_روشن_السعودي
#الشباب_التعاون | #SSC pic.twitter.com/5UDYIFt1GA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023