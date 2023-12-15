الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح 3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية آلية الإعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات توضيح من حساب المواطن لأصحاب السجلات التجارية ليبي يقتل والده بـ24 طعنة في الرقبة وهو نائم ضمك يتفوق على الرائد بهدف في الشوط الأول
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نزيف النقاط في بطولة دوري روشن، بالتعادل اليوم أمام فريق الفتح وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17.
وكان فريق الفتح سجل الهدف الأول عبر اللاعب مراد باتنا في الدقيقة الـ 15 ثم سجل الليث الهدف الأول، عبر اللاعب عبدالله رديف في الدقيقة الـ 59.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الليث 18 نقطة في المركز الـ11، بينما أصبح رصيد الفتح 25 نقطة في المركز السابع.
التعادل الإيجابي 1-1 يحسم مواجهة الفتح والشباب
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️
#دوري_روشن_السعودي #الفتح_الشباب | #SSC pic.twitter.com/VQqMogTe1i
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023