الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نزيف النقاط في بطولة دوري روشن، بالتعادل اليوم أمام فريق الفتح وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17.

وكان فريق الفتح سجل الهدف الأول عبر اللاعب مراد باتنا في الدقيقة الـ 15 ثم سجل الليث الهدف الأول، عبر اللاعب عبدالله رديف في الدقيقة الـ 59.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الليث 18 نقطة في المركز الـ11، بينما أصبح رصيد الفتح 25 نقطة في المركز السابع.