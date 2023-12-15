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في الجولة الـ 17 من دوري روشن

الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نزيف النقاط في بطولة دوري روشن، بالتعادل اليوم أمام فريق الفتح وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 17.

وكان فريق الفتح سجل الهدف الأول عبر اللاعب مراد باتنا في الدقيقة الـ 15 ثم سجل الليث الهدف الأول، عبر اللاعب عبدالله رديف في الدقيقة الـ 59.

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وبعد المباراة، أصبح رصيد الليث 18 نقطة في المركز الـ11، بينما أصبح رصيد الفتح 25 نقطة في المركز السابع.

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