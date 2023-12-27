Icon

الشباب يودع بيسكان Icon “المواطن” توثق أبرز لحظات نهائي كأس موسم الرياض للتنس للسيدات Icon عدد التمرات المسموح بها يوميًّا Icon نيويورك تايمز تقاضي OpenAI ومايكروسوفت Icon بسبب الـ 45 يومًا .. أسطورة الهلال يشن هجومًا على إدارة الاتحاد Icon الذهب يحاول استكمال مسيرة الصعود في 2024 Icon القتل تعزيرًا بيمني استدرج طفلة وجردها من ملابسها وصورها واغتصبها في جازان Icon الصمعاني عن خطاب ولي العهد: محمل بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا Icon خطوات ومتطلبات تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري لدى التأمينات Icon موعد مباراة آرسنال ضد وست هام والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إقالته

الشباب يودع بيسكان

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
الشباب يودع بيسكان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ودع مجلس إدارة نادي الشباب ولاعبي الفريق الكروي الأول، المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، وذلك بعد إقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

ونشر حساب الليث عبر منصة “إكس” صورة للمدرب الكرواتي مع اللاعبين في حفل الوداع مع وضع عبارة “شكرًا لك بيسكان”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

السودة وطريف والقريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

السودة وطريف والقريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

بيسكان

جدير بالذكر أن الشباب يحتل حاليًّا المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن، بعد أن خسر تحت قيادة مدربه الكرواتي 3 مباريات من آخر 6 مباريات في دوري روشن.

جدير بالذكر أن بيسكان كان تولى تدريب الليث في 18 أكتوبر الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني
الرياضة

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة...

الرياضة
أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة
السعودية اليوم

أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية...

السعودية اليوم
بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم
آخر الاخبار

بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا...

آخر الاخبار
أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر
الرياضة

أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي
الرياضة

تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه