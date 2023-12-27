الشباب يودع بيسكان

ودع مجلس إدارة نادي الشباب ولاعبي الفريق الكروي الأول، المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، وذلك بعد إقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

ونشر حساب الليث عبر منصة “إكس” صورة للمدرب الكرواتي مع اللاعبين في حفل الوداع مع وضع عبارة “شكرًا لك بيسكان”.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل حاليًّا المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن، بعد أن خسر تحت قيادة مدربه الكرواتي 3 مباريات من آخر 6 مباريات في دوري روشن.

جدير بالذكر أن بيسكان كان تولى تدريب الليث في 18 أكتوبر الماضي.