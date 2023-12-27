الشباب يودع بيسكان “المواطن” توثق أبرز لحظات نهائي كأس موسم الرياض للتنس للسيدات عدد التمرات المسموح بها يوميًّا نيويورك تايمز تقاضي OpenAI ومايكروسوفت بسبب الـ 45 يومًا .. أسطورة الهلال يشن هجومًا على إدارة الاتحاد الذهب يحاول استكمال مسيرة الصعود في 2024 القتل تعزيرًا بيمني استدرج طفلة وجردها من ملابسها وصورها واغتصبها في جازان الصمعاني عن خطاب ولي العهد: محمل بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا خطوات ومتطلبات تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري لدى التأمينات موعد مباراة آرسنال ضد وست هام والقنوات الناقلة
ودع مجلس إدارة نادي الشباب ولاعبي الفريق الكروي الأول، المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، وذلك بعد إقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.
ونشر حساب الليث عبر منصة “إكس” صورة للمدرب الكرواتي مع اللاعبين في حفل الوداع مع وضع عبارة “شكرًا لك بيسكان”.
جدير بالذكر أن الشباب يحتل حاليًّا المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن، بعد أن خسر تحت قيادة مدربه الكرواتي 3 مباريات من آخر 6 مباريات في دوري روشن.
جدير بالذكر أن بيسكان كان تولى تدريب الليث في 18 أكتوبر الماضي.