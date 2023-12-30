الشيخ السديس لزوار المسجد النبوي: لا تنشغلوا بالجوال واستثمروا أوقاتكم بالذكر

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وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس خلال جولته التفقدية الميدانية في المسجد النبوي رسائل توجيهية وتوعوية لزائري المسجد النبوي تتضمن العديد من النصائح الدينية ومراعاة آداب زيارة المسجد النبوي.
وحث رئيس الشؤون الدينية الزائرين على تحقيق التوحيد في الأقوال والأفعال، واجتناب المخالفات العقدية واتباع هدي رسول الله ﷺ في سائر الأعمال، محذرًا من البدع والمحدثات ومراعاة آداب المسجد النبوي، وتعظيم حقه؛ بما يثري تجربتهم الإيمانية بالروحانية.
كما حث الزائرين على خفض الصوت، والانشغال بالذكر والعبادة، وتحقيق البيئة الخاشعة وعدم الانشغال بالجوال والتصوير، وعدم المزاحمة، لا سيما في الروضة الشريفة، وعند السلام على الرسول الكريم محمد ﷺ ومراعاة الأمن والسلامة، وتطبيق الأنظمة والتعاون مع رجال الأمن، والجهات العاملة، والمحافظة على النظافة والتطهير.
وحض الزائرات على الحجاب والاحتشام، وعدم الاختلاط بالرجال، والصلاة في الأماكن المخصصة والاستفادة من الدروس العلمية، والحلقات القرآنية.