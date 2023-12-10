الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال

دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بمكتبه بالمسجد الحرام، وسط حضور القيادات الدينية بالرئاسة؛ مبادرة: “تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال”؛ والتي تتضمن: لقاءات إثرائية، ومحاضرات دينية؛ تعزيزية لقيم الوسطية والاعتدال والتسامح الديني؛ يشارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة، كما ترافق المبادرة حملة توعوية عبر وسائل التواصل؛ تكرِّس مفهوم الوسطية والاعتدال والتسامح.

تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال

وأطلقت رئاسة الشؤون الدينية مبادرة: “تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال”؛ بهدف إظهار سماحة الدين الإسلامي، ومحاربة التطرف والانحراف -غلوًا وجفاءً-؛ بما يحقق رسالة الحرمين الشريفين الدينية والحضارية؛ في إيصال رسالة الإسلام بمبادئه وقيمه المثلى، وفي طليعة تلكم القيم: قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.

وقال رئيس الشؤون الدينية، خلال تدشينه المبادرة: إن استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وارتباطه تنظيميًا بالملك -حفظه الله-؛ أوجد خصوصية وتعضيدًا مكينًا لهذا الجهاز ودوره الديني التخصصي، وعالمية رسالة الحرمين الشريفين.



رسالة الشؤون الدينية

وأردف بالقول: إن رسالة الشؤون الدينية؛ تتركز في إيصال رسالة الإسلام السمحة، وبث قيَمه وثوابته؛ المنطلقة من التآخي الإنساني، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين، وفي أنحاء المعمورة، وأن المبادرة تعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال والحوار البنَّاء؛ وذلك بعقد الدورات التدريبية، والجلسات الحوارية التخصصية في جوانب تنمية مهارات الوسطية والاعتدال؛ فكريًا وسلوكيًا ودينيًا، وهي جزء من رسالة الحرمين الشريفين الدينية العالمية.

سائلًا الله -تعالى- أن تكون المبادرة نافعة، وتثري قاصدي الحرمين الشريفين وزائريه، وبلاغًا من البيت العتيق إلى العالم، وأن يديم على هذه البلاد خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرنا الميامين، ويوفقهم للعمل الرشيد والقول السديد؛ إنه سميع مجيب.