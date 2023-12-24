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تحذر من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة

الشيخ السند يطلق حملة الدين يسر لترسيخ الوسطية والاعتدال

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
الشيخ السند يطلق حملة الدين يسر لترسيخ الوسطية والاعتدال
المواطن - فريق التحرير

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أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمقر الرئاسة العامة، اليوم، حملة “الدين يسر” التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة التي حادت عن يسر الدين وسماحته.

يسر في الدين

وأوضح الدكتور السند، خلال إطلاق الحملة، أن من فضل الله ورحمته بالناس أن يسَّر لهم دينهم، ونهى عن التشدد والغلو والتنطع، وفي ذلك دلالة على إرادة الله جل وعلا لعباده اليسر في الدين، كما قال سبحانه ﴿يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ العُسرَ﴾، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنَّ هذا الدينَ يسرٌ، ولن يشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبهُ”.

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وبين أن إطلاق الرئاسة العامة للحملة يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة التوعوية بإطلاق عدد من الحملات والمبادرات التوعوية النوعية حسب اختصاصاتها ومهامها، وما دأبت عليه من إيضاح الواجب الشرعي تجاه الدين وولاة الأمر والوطن.

ونوَّه الشيخ السند بالدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

بيان تعاليم الشريعة

وتهدف الحملة إلى بيان تعاليم الشريعة الإسلامية في التيسير، وسبل تطبيقها بالصورة الشرعية الصحيحة، ونشر الوسطية، وإبراز تمسك السلف الصالح ووسطيتهم في الدين، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ سماحة الإسلام والعمل به.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة هي الثانية عشرة ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة، بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لتقوم الرئاسة العامة بأعمالها في مجال التوعية والتوجيه.

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