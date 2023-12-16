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بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للكويت.. حنكة سياسية وخبرات في القيادة

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للكويت.. حنكة سياسية وخبرات في القيادة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الوزراء الكويتي ظهر اليوم السبت، تسمية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

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سيرة الشيخ مشعل الأحمد

تولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي ولاية العهد في عام 2020 وذلك بقرار من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة، منذ تلك اللحظة ويقوم الصباح بمهام ولي العهد والذي من المقرر أن يتولى إمارة بلاده.

ولد الشيخ مشعل الأحمد، عام 1940م، وهو الابن السابع لأمير الكويت السابق الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تلقى الشيخ مشعل الصباح تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في الكويت.

والتحق بعدها بكلية “هندون” في المملكة المتحدة البريطانية لدراسة علوم الشرطة، وتخرج فيها عام 1960م، حسبما أورد ديوان ولى العهد الكويتي.

بعد تخرجه في كلية شرطة هندون عام 1960م، التحق بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967م رئيساً للمباحث العامة آنذاك.

-أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.

كانت إنجازاته واضحة في تطوير جهاز أمن الدولة في الكويت، وحرص على النهوض به وبقدرات منتسبيه.

والدليل على ذلك أن شهد الحرس الوطني خلال فترة توليه التطور الملحوظ.

ووصلت هذه المؤسسة العسكرية الأمنية إلى التميز في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع.

في الرابع من ديسمبر 2018م مُنح أثناء توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وسام قائد جوقة الشرف من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية.

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