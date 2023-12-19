الصحة العالمية: مقتل 200 طبيب على الأقل في الحرب بغزة

اختتام عروض مسرحية “مايراوش” التونسية في مهرجان الرياض للمسرح وظائف بوزارة الحرس الوطني بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة الأهلي يفشل في تكرار إنجاز الهلال والعين والرجاء السعودية الأولى في الرماية على ظهر الخيل والثالثة في التقاط الأوتاد الشيخ السديس: تعزيز مسارات المنظومة الميدانية لإثراء تجربة القاصدين مساند : نقل الخدمات من منشأة لفرد يقتصر على العمالة المنزلية لقطات مفزعة لثوران بركان هائل في آيسلندا النفط يصل لأعلى مستوى إغلاق وخام برنت فوق 78 دولاراً للبرميل
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك على الأقل 200 حالة لمقتل أطباء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي التفاصيل، وصفت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، الوضع في مستشفيات غزة بأنه يفوق الخيال ويخالف الضمير.
وأكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك تراجعًا كبيرًا في عدد العاملين بالرعاية الصحية بالقطاع.
وعبر اليونيسف والصحة العالمية التابعتين للأمم المتحدة عن غضبهم وعدم تصديقهم للوضع في مستشفيات غزة مع استمرار الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، حيث لا توجد الإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الجرحى ويُقتل الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر جراء الصراع المستمر.