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الصحة تعلن بدء التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
الصحة تعلن بدء التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة عن فتح التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين للتدريب بالمراكز التدريبية التابعة للوزارة والقطاع الخاص للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتباراً من يوم الأحد 10 ديسمبر 2023م.

الشروط:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • ألا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خــاص.
  • الالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب.
يبدأ التقديم اعتبارًا من 2023/12/10م وحتى 2023/12/31م

خطوات التسجيل:

  1. ​الدخول على منصة وزارة الصحة عن طريف النفاذ الوطني
  2. الدخول عن برنامج تدريب الممارسين الصحيين
  3. التقديم على البرنامج وفقا للمتطلبات في نموذج التقديم

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