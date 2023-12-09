الصحة تعلن بدء التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين

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أعلنت وزارة الصحة عن فتح التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين للتدريب بالمراكز التدريبية التابعة للوزارة والقطاع الخاص للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتباراً من يوم الأحد 10 ديسمبر 2023م.
الصحة تعلن عن فتح التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين للتدريب بالمراكز التدريبية التابعة للوزارة والقطاع الخاص للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اعتباراً من يوم الأحد 10 ديسمبر 2023م.https://t.co/UBFsccgfqg
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 9, 2023