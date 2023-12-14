الصحة: صرف إعانات الهيئات الطبية بعد التحويل لخارج المنطقة

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أكدت وزارة الصحة أنه يتم صرف الإعانات المقدمة من الهيئات الطبية بعد التحويل إلى خارج المنطقة.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة -937”: “بشكل عام تصرف الإعانات والنثريات من قِبل الهيئة الطبية في المنطقة، بعد التحويل لإحدى المنشآت الصحية خارج المنطقة”.
وبموجب الضوابط يتم صرف نثريات المرضى الذين تمت الموافقة على طلبات علاجهم خارج المملكة عند وصولهم إلى بلد العلاج، حيث يحصل المريض على نفقات نثرية بقيمة 1500 ريال كنفقات تجهيز وسفر للمريض، كما يحصل المرافق على المبلغ ذاته، ويحصل كل من المريض ومرافقه على نثريات يومية بقيمة 300 ريال توقف عند حجز المريض في المستشفى.
وتابعت وزارة الصحة، أنه يتم صرف نثريات المرضى المعالجين داخل المملكة في مستشفيات خارج مكان سكنهم في كل موعد مراجعة للمستشفى يقوم به المريض.
كما تصرف نفس النثريات للمرافق في حال وجوده على أنْ لا تُصرف للمرافق في حال شموله بتأمين الإعاشة والسكن.