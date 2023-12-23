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وفاة الضحية على الفور بسبب نزيف الدم

الصدفة تكشف لحظة هجوم قرش على رجل وسط البحر

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
الصدفة تكشف لحظة هجوم قرش على رجل وسط البحر
المواطن - فريق التحرير

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كشف مقطع فيديو تم تصويره بالصدفة البحتة تفاصيل هجوم مميت لسمكة قرش أودى بحياة رجل سبعيني كان يسبح في مياه Ixtapa Zihuatanejo في المكسيك.

لحظة هجم القرش

وكان الكندي جوزيف بينينز، 76 عامًا، يسبح في 14 ديسمبر عندما عضته سمكة قرش قضمت معظم ساقه، فيما كانت سيدة تستمتع بوقتها مع طفلتها على الشاطئ.

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وتم تصوير الحادث المميت في خلفية مقطع فيديو لسيدة تدعى مارلين لوفيانو وهي تلعب مع ابنتها الصغيرة على الشاطئ.

لقطات مرعبة

كما أظهرت اللقطات المرعبة بينينز وهو يسبح ويلوح طلبًا للمساعدة قبل أن يتم جره تحت الماء، وفقًا لما ذكره موقع “نيويورك بوست”.

وقالت لوفيانو التي صورت الفيديو بالصدفة: “كنا نستمتع بالصباح على الشاطئ، لكننا سمعنا شيئًا ما في البحر”، مضيفة أنه بعد ذلك تم إنقاذ الرجل لكنه كان ينزف بشكل كبير.

وفاة الضحية

وتابعت “عندما أخرجوه من البحر، كان الجرح واضحًا بالفعل. لقد لاحظت أنه لم يعد هناك أي دماء تخرج”، مبينة أنه نزف حتى الموت.

وتوفي الرجل بسبب نزيف الدم، بينما عولجت رفيقته التي تعرضت للعض من نفس المخلوق في المستشفى.

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