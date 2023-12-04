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الصقر تنال موافقة البنك المركزي للتأمين على العمالة المنزلية

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
الصقر تنال موافقة البنك المركزي للتأمين على العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الصقر للتأمين عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي على منتج التأمين على العمالة المنزلية.

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول عن استلام موافقة هيئة التأمين على تسويق وبيع منتج التأمين على العمالة المنزلية للعملاء الأفراد في المملكة العربية السعودية، واعتماده بالرقم التعريفي P-SAGR-1-I-23-045.

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التأمين على العمالة المنزلية

يذكر أن التأمين على العمالة المنزلية يتم عبر منصة مساند من خلال ما يلي:

1- اختيار السيرة الذاتية للعامل.

2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى منصة التأمين السعودي وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة.

3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع.

4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يومًا  كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.

5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين.

6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للمملكة العربية السعودية.

إلغاء وثيقة التأمين

وفي وقت سابق قالت منصة مساند إنه في حال الرغبة بإلغاء الوثيقة التأمينية بعد وصول العامل، فإنه يتم التواصل مباشرة مع شركة نجم لخدمات التأمين، بحسب سياسة الإلغاء لشركات التأمين.

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