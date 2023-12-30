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حضرت أغانيه في كأس العلا للصقور

الصقر رمز الشجاعة وقافية الشعراء

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
الصقر رمز الشجاعة وقافية الشعراء
المواطن - فريق التحرير

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لا تكاد تخلو القصائد التي يُرمز فيها للشجاعة والمواقف البطولية من ذكر “الصقر”، لما يملكه من مواصفات تميزه عن باقي الطيور بصلابة مخالبه، وانعكاف منقاره الذي يزيده هيبة، حيث أصبح مضرب مثل لدى الكثيرين.

الصقر قيمة مضافة

ويجد الشعراء في الصقر قيمة مضافة لقصائدهم، لما لديه من سمات تمكنهم من كتابة كلماتهم بوزن وقافية ومعنى، ومن تلك المزايا الشجاعة والسرعة الفائقة، وقوة التحمل والتحليق فوق قمم الجبال ما يرمز إلى التعالي.

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الصقر والشعر

وخلال أشواط كأس العُلا للصقور يستمع الحاضرون والمشاهدون إلى الفواصل الغنائية بين أشواط السباق التي كُتبت كلماتها عن الصقور ورمزيتها بالشجاعة والفخر، وتغنى بها عدد من الفنانين بكثير من المحافل الوطنية.

الصقر والشعر

كأس العلا للصقور

يشار إلى أن كأس العلا للصقور 2023 يقام حتى 5 يناير المقبل، بشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا، وخُصصت لها جوائز هي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور، وتصل إلى 60 مليون ريال.

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