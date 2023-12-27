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الصمعاني عن خطاب ولي العهد: محمل بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
الصمعاني عن خطاب ولي العهد: محمل بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا
المواطن - فريق التحرير

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ثمن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مضامين خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

تنمية مستدامة

وقال وزير العدل: إن خطاب ولي العهد يؤكد مواصلة المملكة طريق التنمية المستدامة ويعكس المكانة العظيمة للمملكة وثقلها الإستراتيجي على المستوى الإقليمي والعالمي وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة.

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وأكد أن كلمة ولي العهد أبرزت المنجزات المتحققة على الأصعدة كافة؛ والتي جاءت نتيجة لتنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030، ومنها تقدم المملكة أكثر من 50% في مؤشرات التنمية للأمم المتحدة، وتحقيق الاقتصاد السعودي النمو الأسرع على مستوى G20 لعام 2022، ونمو الناتج المحلي للمملكة 8.7%، والناتج المحلي غير النفطي 4.8% خلال 2022.

كلمة محملة بالتفاؤل

وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن كلمة ولي العهد جاءت محملة بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا ونجاحًا بجميع القطاعات، ويتضح ذلك فيما ذكره سموه من منجزات نوعية تم تحقيقها، وتأتي استضافة معرض إكسبو 2030 تأكيدًا لما تحظى به المملكة من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية.

 

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