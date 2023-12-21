الصويلحي: سلمان الفرج سيغيب عن مواجهة أبها رغم انتهاء أزمته مع جيسوس

كشف الإعلامي حمد الصويلحي أن اللاعب سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، لن يشارك في مباراة أبها في الجولة الـ 18 رغم انتهاء أزمته مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وقال الصويلحي لـ برنامج “دورينا غير”: “الفرج لن يشارك في مباراة أبها رغم انتهاء أزمته مع جيسوس لكن هذا قرار مدرب وربما يكون قرارًا انضباطيًّا”.

الهلال سيحتاج إلى سلمان الفرج

وأضاف الصويلحي: “لا أتوقع انتقال الفرج إلى نادي الاتفاق، لأنه مرتبط بعقد مع الهلال ربما لعام أو عامين”.

وتابع: “الفرج لن يغادر الهلال لأن الفريق قد يحتاجه في دوري أبطال آسيا، بسبب وجود 5 لاعبين أجانب خاصة أن إصابة محمد العويس أربكت حسابات الهلال”.

وفي وقت سابق، وقال الإعلامي ”عبدالرحمن الحميدي” في برنامج “برا الـ 18″: ”جيسوس كان دفع بسلمان الفرج في الدقيقة الـ 98 في مباراة النصر في الديربي، وبعد المباراة، طلب الفرج من جيسوس عدم الدفع به متأخرًا في حال كان الهلال حاسمًا لنتيجة المباراة”.

وأضاف الحميدي: “جيسوس دفع بالفرج أساسيًّا في مباراة آسيوية وفي مباراة الطائي بدوري روشن، ثم جلس في مباراة التعاون على دكة الاحتياط، وعندما قرر جيسوس الدفع بالفرج رفض اللاعب لأن الهلال كان حاسمًا لمباراة التعاون والفرج كان سيشارك في الوقت بدل الضائع أي أنه ليس له دور”.

وتابع: ”عبدالإله المالكي اعتذر عن المشاركة في مباراة الهلال والتعاون بسبب خلافه مع المدرب، فهنا قرر جيسوس معاقبة الفرج وعبدالإله المالكي”.