مناظر بديعة لجداول المياه العذبة في وادي بيش هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين الصويلحي: سلمان الفرج سيغيب عن مواجهة أبها رغم انتهاء أزمته مع جيسوس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال خالد بن سلمان يشهد تمرين الدفاع الجوي مع طائرات الرافال بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي حريق يلتهم شقة سكنية في مكة المكرمة عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة وضباب على 4 مناطق
كشف الإعلامي حمد الصويلحي أن اللاعب سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، لن يشارك في مباراة أبها في الجولة الـ 18 رغم انتهاء أزمته مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
وقال الصويلحي لـ برنامج “دورينا غير”: “الفرج لن يشارك في مباراة أبها رغم انتهاء أزمته مع جيسوس لكن هذا قرار مدرب وربما يكون قرارًا انضباطيًّا”.
وأضاف الصويلحي: “لا أتوقع انتقال الفرج إلى نادي الاتفاق، لأنه مرتبط بعقد مع الهلال ربما لعام أو عامين”.
وتابع: “الفرج لن يغادر الهلال لأن الفريق قد يحتاجه في دوري أبطال آسيا، بسبب وجود 5 لاعبين أجانب خاصة أن إصابة محمد العويس أربكت حسابات الهلال”.
وفي وقت سابق، وقال الإعلامي ”عبدالرحمن الحميدي” في برنامج “برا الـ 18″: ”جيسوس كان دفع بسلمان الفرج في الدقيقة الـ 98 في مباراة النصر في الديربي، وبعد المباراة، طلب الفرج من جيسوس عدم الدفع به متأخرًا في حال كان الهلال حاسمًا لنتيجة المباراة”.
وأضاف الحميدي: “جيسوس دفع بالفرج أساسيًّا في مباراة آسيوية وفي مباراة الطائي بدوري روشن، ثم جلس في مباراة التعاون على دكة الاحتياط، وعندما قرر جيسوس الدفع بالفرج رفض اللاعب لأن الهلال كان حاسمًا لمباراة التعاون والفرج كان سيشارك في الوقت بدل الضائع أي أنه ليس له دور”.
وتابع: ”عبدالإله المالكي اعتذر عن المشاركة في مباراة الهلال والتعاون بسبب خلافه مع المدرب، فهنا قرر جيسوس معاقبة الفرج وعبدالإله المالكي”.
#حمد_الصويلحي:
مشكلة #سلمان_الفرج و #جيسوس انتهت مسبقًا، وغيابه عن مواجهة #أبها غير مؤثر.. ولا أعتقد مغادرته #الهلال@H_swilhy #دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/i2DJ3pM5BU
— #دورينا_غير (@SBA_sport) December 20, 2023