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بعد هطول الأمطار يوم أمس

الضباب الكثيف يغطي عرعر ويزيد الأجواء جمالًا

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
الضباب الكثيف يغطي عرعر ويزيد الأجواء جمالًا
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة عرعر اليوم منذ ساعات الصباح الأولى ، أجواءً ضبابية كثيفة صاحبها رذاذٌ خفيف أدت إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية مع انخفاض لدرجات الحرارة، وذلك بعد الأمطار التي هطلت أمس على منطقة الحدود الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

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كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

تحذير الدفاع المدني

بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر بعد ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من توقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، اليوم الجمعة.

وحثت المديرية العامة الجميع على ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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