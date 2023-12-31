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تدني في مستوى الرؤية

الضباب يغطي أجواء محافظة طريف

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
الضباب يغطي أجواء محافظة طريف
المواطن - فريق التحرير

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شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، حالة من الضباب، وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس ضباباً كثيفاً يصاحبه انعدام في الرؤية.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

  

 

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