وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي” إم آي إس تعلن ترسية مشروع بـ125.3 مليون ريال مع بنك البلاد الضباب يغطي أجواء محافظة طريف تعرف على أعطال السيارات في الشتاء وطرق تفاديها 7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء شركة مطارات جدة تعلن عن وظائف في مختلف المجالات ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأوكراني على بيلغورود إلى 20 قتيلاً مدني بريدة ينقذ 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن أمطار على المنطقة الشرقية وجازان والأحساء
شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، حالة من الضباب، وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس ضباباً كثيفاً يصاحبه انعدام في الرؤية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.