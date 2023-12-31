الضمان وحساب المواطن لا يؤثران على صرف مستحقات التأمينات

أكدت مؤسسة التأمينات أن التسجيل في الضمان الاجتماعي أو حساب المواطن لا يؤثر على صرف مستحقات المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية.

ويتيح نظام التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختياريًّا وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًّا من بين الفئات التالية:

1- المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو في مجال الخدمات والحرفيون.

2- السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

3- السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميًّا للنظام.

4- كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.

يقدّم الاشتراك الاختياري المنافع التالية وبما لا يقل عن 1983.75 ريال.

معاش التقاعد

معاش التقاعد المبكر

معاش العجز غير المهني

معاش الوفاة

خطوات تعديل الدخل وقالت التأمينات: إن خطوات الحصول على الخدمة تتم من خلال ما يلي: النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول. اختيار الاشتراكات. اختيار تعديل شريحة الدخل. تحديد شريحة الأجر المطلوبة والنقر على تقديم.​ الشروط والمستندات ولفتت التأمينات إلى أنه يتم تقديم الطلب وفق الضوابط التالية :