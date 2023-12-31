قرار نهائي من الاتحاد حول إمكانية رحيل كريم بنزيما انفجار سيارة محملة بالألعاب النارية في هولندا الضمان وحساب المواطن لا يؤثران على صرف مستحقات التأمينات مصير علي الحسن مع النصر في يناير 5 قطاعات مشمولة بالدعم في جازان أفضل لقطات الفضاء في عام 2023 أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال أبرز ملامح الطقس في يناير الوعد في القدية.. السعودية تكتب قصة تحول جذري في مفهوم المدن الحديثة سياسات التنويع الاقتصادي تدفع بقوة اقتصاد السعودية والخليج في 2024
أكدت مؤسسة التأمينات أن التسجيل في الضمان الاجتماعي أو حساب المواطن لا يؤثر على صرف مستحقات المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية.
ويتيح نظام التأمينات الاجتماعية لبعض الفئات من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات اختياريًّا وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميًّا من بين الفئات التالية:
1- المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو في مجال الخدمات والحرفيون.
2- السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
3- السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميًّا للنظام.
4- كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.
يقدّم الاشتراك الاختياري المنافع التالية وبما لا يقل عن 1983.75 ريال.
وقالت التأمينات: إن خطوات الحصول على الخدمة تتم من خلال ما يلي:
ولفتت التأمينات إلى أنه يتم تقديم الطلب وفق الضوابط التالية :