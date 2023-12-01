الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 تصل مطار العريش 5 أرقام مميزة لـ رياض محرز مع الأهلي إسرائيل تستأنف الهجوم على غزة بعد انتهاء الهدنة سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر “المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل منافسة خاصة بين رونالدو وميتروفيتش بديربي الرياض القريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم مع دخول الشتاء تاريخ مواجهات الهلال والنصر قبل ديربي اليوم اليوم دخول المربعانية الشمس تغرب جهة القبلة تمامًا في الرياض أسعار الذهب اليوم في السعودية مستقرة قرب أعلى مستوى
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.