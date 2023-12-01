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على متنها 31 طنًا من المساعدات لأهالي غزة

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 تصل مطار العريش

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 تصل مطار العريش
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الطائرة الإغاثية

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