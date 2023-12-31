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مطالبًا بدليل لوصول طائرة العميد لحائل

الطائي: متألمون لتأجيل مواجهة الاتحاد دون أي تنسيق معنا

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
الطائي: متألمون لتأجيل مواجهة الاتحاد دون أي تنسيق معنا
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المتحدث الرسمي لنادي الطائي، ياسر الكنعان، استياءه الشديد من تأجيل مباراة الفريق ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.

تأجيل مباراة الطائي ضد الاتحاد

وكان من المقرر أن يلعب الطائي ضد الاتحاد بالأمس، في الجولة الـ19، قبل أن تعلن رابطة دوري المحترفين تأجيلها؛ لعدم تمكن طائرة العميد من الهبوط في حائل، لسوء الأحوال الجوية، وحددت 7 فبراير لإقامة اللقاء.

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الطائي ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad

الكنعان غاضب من التأجيل

وأعرب الكنعان عن استغرابه من طريقة الرابطة في التأجيل، وأكد عدم تواصل أحد مع ناديه قبل اتخاذ هذا القرار، ولم يحدث تنسيق بشأن الموعد الجديد، مشددًا على أن فريقه سيكون متواجدًا في الإمارات لخوض معسكر مغلق.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الطائي: “لم يتجاوب معنا أي أحد من الرابطة، نحن مستغربون ومتألمون من طريقة اتخاذ قرار التأجيل، من المفترض أن الرابطة تضمن عدالة المنافسة بين الأندية”.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “المنتصف”: “لذلك يجب اتخاذ القرارات دون منح فرصة لأي طرف للتشكيك بها، وأبسط خطوة في هذه الحالة هو طلب تقرير من هيئة الطيران المدني أو من هيئة الأرصاد”.

وأردف: “كان يجب التواصل مع الهيئات الحكومية المعتبرة لتكون الفاصل في هذه المواضيع، لكن الرابطة استندت على تقرير شركة متعاقد معها منافسي وأجلت بناءً عليه، المشكلة الأكثر إيلامًا أن التأجيل اتخذ دون أي تنسيق معنا!”.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر @tai1381

دليل آخر لاستقلال الاتحاد الطائرة

واستكمل المتحدث الرسمي لنادي الطائي: “من يضمن لنا أن الاتحاد استقل طائرة خاصة ووصل لحائل؟!، الشركة الناقلة له؟، أنا أريد دليلًا آخر، ليس لدي أي دليل لاستقلالهم الطائرة من الأساس”.

وأكد أن الاتحاد في كافة المناسبات التي يستقل بها طائرة خاصة ينشر مركزه الإعلامي صورًا من داخل الطائرة، مضيفًا: “فلماذا لم يحدث هذه المرة؟، بجانب منح أهم لاعب عنده كريم بنزيما إجازة قبل آخر مباراة قبل التوقف رغم وضع الاتحاد الصعب!”.

وتابع: “الطائي يتعرض منذ عامين لشائعات كبرى من إعلاميين محسوبين على أندية كالاتحاد، ووصل الأمر إلى شائعات عن رئيس النادي والعاملين به، شائعات لا تُقبل نهائيًا، هل يريدون أن نكون تابعين لهم؟”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كل هذا لأنني تحديت الاتحاد بالفوز عليه وحدث؟!، فوزنا أمام الاتحاد الموسم الماضي وتحويل لقب الدوري للهلال ربما هو سبب رد فعل الاتحاد هذا ضدنا!، الطائي معروف أنه يتحدى أي نادٍ، ولا يجب أن يلومنا أحد للفوز عليه!، تنتظرون أن ننهزم أمامكم كي لا تغضبوا؟!”.

 

 

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