الظروف الجوية تحرم الاتحاد من مواجهة الطائي والعميد يعود إلى جدة ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 3 سنوات الأهلي يهزم الخليج بشق الأنفس أمطار غزيرة على الشرقية تستمر إلى الغد النصر يبحث عن رد اعتباره أمام التعاون بعد خسارة الدور الأول شاهد .. كيف رحب رئيس الفيفا بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ؟ هل تتسبب المحليات الصناعية في الإصابة بـ السرطان؟ التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الأهلي والخليج جيسوس يحسم الجدل .. هل يضم بديل نيمار في يناير ؟
أعلن نادي الاتحاد أنه نظرًا للأحوال الجوية، سيعود العميد إلى جدة، وسيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد موعد آخر للقاء مع فريق الطائي.
وكان الاتحاد سيواجه الطائي، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023/ 2024.