الظروف الجوية تحرم الاتحاد من مواجهة الطائي والعميد يعود إلى جدة

أعلن نادي الاتحاد أنه نظرًا للأحوال الجوية، سيعود العميد إلى جدة، وسيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد موعد آخر للقاء مع فريق الطائي.

وكان الاتحاد سيواجه الطائي، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023/ 2024.