Icon

رئيس الريال يُحفز إندريك بإنجازات رونالدو Icon منافسة مشتعلة على صدارة هدافي دوري روشن Icon العالم على موعد مع حدث يتكرر كل 4 سنوات Icon الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في يناير Icon قانوني يعلن سحب قضية تسجيلات حمدالله من “كاس” Icon فوارق درجات الحرارة تصل 5 مئوية داخل المدينة الواحدة Icon هوساوي يدعم الاتحاد قبل مواجهة النصر Icon الأرصاد: أمطار ورياح تصل سرعتها 60 كم من الغد حتى السبت Icon الأهلي المصري يخشى انتفاضة سيراميكا Icon المجلس الصحي : التعود على الأنسولين مفهوم خاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أقصر الشهور يزيد يومًا

العالم على موعد مع حدث يتكرر كل 4 سنوات

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
العالم على موعد مع حدث يتكرر كل 4 سنوات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يستعد سكان العالم لحدث يتكرر كل 4 سنوات، حيث ستكون السنة الشمسية الميلادية القادمة 2024م “سنة كبيسة” عدد أيامها 366 يوماً وليس 365 يوماً.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: “لا تستغرق الأرض 365 يوماً بالضبط للدوران حول الشمس، ولكن في الواقع حوالي 365.25 يوماً، مما يعني أن التقويم المكون من 365 يوماً يصبح غير متزامن مع الفصول تدريجياً إذا لم يتم تعديله”.

قد يهمّك أيضاً
عرضان سعوديان لـ محمد الشناوي

عرضان سعوديان لـ محمد الشناوي

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الرقيب التجارية

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الرقيب التجارية

تزامن مواسم التقويم

وأوضح أن إضافة يوم إضافي كل أربع سنوات، في المتوسط، يعوض هذا التناقص ويحافظ على تزامن مواسم التقويم مع الموقع المداري للأرض، مفيداً أنه من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يوماً, وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يوماً، وبطريقة حسابية بسيطة بالإمكان معرفة إذا كانت السنة بسيطة أو كبيسة من خلال القسمة على 4، فإذا كان في الناتج كسر فهي سنة بسيطة, وإذا كان الناتج عدداً حقيقياً بدون كسر فهي سنة كبيسة.

السنة الكبيسة

وأضاف أبوزاهرة: على سبيل المثال 2021 ÷ 4 تساوي 505.25، فالكسر في الناتج يعني أنها سنة بسيطة، في حين 2024 ÷ 4 تساوي 506، وبما أن الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة، مشيراً إلى أن سبب ذلك يرجع إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطة تبلغ 150 مليون كم تقريباً, وتندفع في مدارها بسرعة 108,000 كم بالساعة، بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 940 مليون كم، ويتم ذلك في 365 يوماً و5 ساعات و48 دقيقة و 46 ثانية، وتسمى السنة الشمسية، كونها تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

عدة شهر فبراير

وأفاد أنه خلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب ستحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني ويتم إهمال هذا الربع، على أن يتم في السنة الرابعة كما في 2024، كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم يضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يوماً، وتسمى سنه كبيسة، مرجعاً سبب اختيار شهر فبراير لإضافة يوم في السنوات الكبيسة، يعود لكونه أقصر الشهور حيث يتكون من 28 يوماً فقط، وإضافة يوم إلى فبراير سيكون تأثيره أقل على النمط الثابت لمعظم الأشهر الأخرى التي تتكون في الغالب من 30 أو 31 يوماً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه