العبيكان للزجاج توزع 64 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا ومواعيد المباريات إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.6 طن حشيش في نجران الهلال يُلاقي سباهان والنصر يصطدم بالفيحاء في دور الـ16 المعدل الصحي المتوسط للنوم يوميًا جامعة نجران تبدأ باستقبال طلبات التسجيل في دبلوم التعدين السودة أدنى درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية مطار جدة يحذر المسافرين من خدمة رديئة بسبب السائقين غير المرخصين ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي
أعلنت شركة العبيكان للزجاج عن توزيع 64 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م.
وقالت الشركة في بيان لها عبر منصة تداول اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 32 مليون سهم، وإن نسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الاسمية 20%.
وأشارت إلى أن أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين تكون للمالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين بتاريخ 09/15/ 1445هـ الموافق ٢٥/03/2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت الشركة أن التوزيع سيكون عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بالسادة المساهمين ضرورة تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة بشكل مباشر ودون تأخير.