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الأسهم المستحقة للأرباح 32 مليون سهم

العبيكان للزجاج توزع 64 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
العبيكان للزجاج توزع 64 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة العبيكان للزجاج عن توزيع 64 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م.

الأسهم المستحقة

وقالت الشركة في بيان لها عبر منصة تداول اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 32 مليون سهم، وإن نسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الاسمية 20%.

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وأشارت إلى أن أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين تكون للمالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين بتاريخ 09/15/ 1445هـ الموافق ٢٥/03/2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

آلية التوزيع

وأوضحت الشركة أن التوزيع سيكون عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بالسادة المساهمين ضرورة تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة بشكل مباشر ودون تأخير.

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