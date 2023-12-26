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اختفيا في محافظة الأنبار مؤخرًا

العثور على جثة مواطن سعودي وآخر كويتي في العراق

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
العثور على جثة مواطن سعودي وآخر كويتي في العراق
المواطن - فريق التحرير

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عثرت السلطات المعنية في العراق اليوم الثلاثاء على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت، اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرًا.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم، في بيان رسمي نقلته وزارة الخارجية الكويتية، عن ألمه وحزنه بسبب الخبر المفزع، راجيًا من الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب.

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التنسيق مع السلطات العراقية

وقال إن وزارة الخارجية تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية، التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مضيفًا أن التنسيق جارٍ حاليًا مع حكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.

متابعة إنهاء الإجراءات

وتابع أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيدا بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.

 

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