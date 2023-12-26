العثور على جثة مواطن سعودي وآخر كويتي في العراق مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7.5 مليارات ريال الجائزة الأغلى عالميًّا .. كأس العلا للصقور تتويج لنجاح مهرجان الملك عبدالعزيز القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في جدة وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في الخزف السعودي وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يلقي غداً الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى شاهد.. إعصار قمعي جنوب شرق الطائف إسقاط جسم طائر قرب سواحل مدينة دهب المصرية
عثرت السلطات المعنية في العراق اليوم الثلاثاء على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت، اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرًا.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم، في بيان رسمي نقلته وزارة الخارجية الكويتية، عن ألمه وحزنه بسبب الخبر المفزع، راجيًا من الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب.
وقال إن وزارة الخارجية تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية، التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مضيفًا أن التنسيق جارٍ حاليًا مع حكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.
وتابع أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيدا بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.