العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024

تستعد العلا لاحتضان المعرض الفني الدولي صحراء X العلا، “Desert X AlUla”، في نسخته الثالثة العام المقبل، تحت شعار “في حضرة الغياب”، ويستمر المعرض الدولي من 9 فبراير إلى 23 مارس 2024، لتصبح العلا حاضرة في قلب المشهد الفني والثقافي العالمي عبر استضافتها أشهر فناني العالم.

النسخة الثالثة من صحراء X العلا

وأعلن معرض العلا Desert X AlUla عن إطلاق نسخته في عام 2024، من خلال فعاليات مهرجان العلا للفنون، ويعد Desert X AlUla معرضًا فنيًا شاملًا، يقام في الهواء الطلق كل عامين في المنطقة الصحراوية من البلاد.

وسيتم إطلاق هذه النسخة في الفترة من 9 فبراير وتستمر حتى 23 مارس 2024، تحت إشراف المديرة الفنية مايا الخليل، المشهورة باستشاراتها الفنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مارسيلو دانتاس، أمين المعرض الحائز على جوائز دولية، بحسب الموقع المختص بأخبار الفنون حول العالم “أرك ديلي”.

حوار ثقافي في العلا

وقال المدير الفني للمعرض دانتاس “إن الصحراء، التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مكان للفراغ الهائل، تكشف تدريجيًا عن طبقات وجودها المعقّدة. ويتجلى ذلك من خلال التضاريس المتغيّرة باستمرار، وإيقاع الزمن، ودليل الحياة والقوّة التحويلية للطبيعة”.

وقالت إدارة المعرض، “إن الفنانين المشاركين سيعملون على استكشاف أفكار غير مرئية جديدة وقوية، تتميّز بمنظورات بديلة للوقت والرياح والضوء، فضلًا عن أساطير المنطقة وتاريخها”. وأضافت: “سينتج المعرض حوارًا ثقافيًا بين الفنانين المحليين والعالميين، ويدعو عشّاق الفنون والإبداع إلى التفاعل مع الأعمال فكريًا وعاطفيًا وتاريخيًا”.

تحدي النسخة الثالثة من Desert X AlUla

ويعود المديران الفنّيان رنيم فارسي ونيفيل ويكفيلد للإشراف على المعرض، في حين سيتولى تقييم المعرض مايا الخليل ومارسيلو دانتاس.

وتتحدى هذه النسخة من Desert X AlUla التصور التقليدي للصحراء كمساحات فارغة، ويدعو القائمون على المعرض الفني، جميع الفنانين لاستكشاف ما هو غير مرئي وغير قابل للتعبير، والتعامل مع القوى الخفية التي تشكل المشهد الطبيعي عن غير قصد. ومن خلال الاعتراف بالتأثيرات الدقيقة للوقت والرياح والضوء والنسيج الغني للأساطير والتاريخ المنسوج في جميع أنحاء المنطقة، عبر إبداعات الفنانين لتقديم وجهات نظر مختلفة.

العلا في قلب المشهد الفني العالمي

ويعرض هذا الحدث أعمالًا معاصرة لفنانين سعوديين وعالميين، بالتعاون بين Desert X والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويمثل الحدث جهدًا رائدًا لتعزيز الحوار الثقافي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بخاصة حول الفن. وسيكون التراث الطبيعي للمنطقة بمثابة لوحة فنية لهذه الأعمال الفنية المتنوعة.

تُعد منطقة الحِجر بمحافظة العلا، من بين مواقع التراث العالمي لليونسكو، التي بناها الأنباط منذ أكثر من 2000 عام، بمثابة مفترق طرق للتبادل الفني والثقافي. ومن المقرر أن تصبح العلا قلب المشهد الفني والثقافي المزدهر في المملكة العربية السعودية. وقد لعبت Desert X AlUla دورًا محوريًا في تنشيط هذه المبادرة الفنية، والتي من المقرر افتتاحها في العلا في عام 2026. وسيصبح هذا الموقع الذي يحمل عنوان “وادي الفن”، والذي تبلغ مساحته 65 كيلومترًا مربعًا، وجهة عالمية للمعالم الأثرية الدائمة والمحددة الموقع. أرض الفن. وهذا أحد الأمثلة على رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للحوار الفني والثقافي في المشهد الطبيعي.

أول معرض من نوعه في السعودية

ويتميّز معرض “صحراء X العلا”، بإطلاق سلسلة من معارض الفن المعاصر، تحاكي المواقع الصحراوية من خلال تركيبات ومجسّمات إبداعية لفنانين مشهورين، تتناول موضوعات بيئية، ثقافية، روحانية وغيرها.

أقام “صحراء X العلا” معرضه الافتتاحي في العلا عام 2020، ليكون المعرض الأوّل من نوعه في السعودية.