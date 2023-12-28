الغطاء النباتي يحذّر من غرامة الـ 16 ألف ريال نائب أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة إصابة حلمي بكر بـ الشلل بعد النصب عليه حظه يفلق الصخر.. ردود فعل الجماهير السعودية على قرعة أبطال آسيا اكتشافات هائلة من الذهب على امتداد 100 كم شمال منجم منصورة ومسرة كريستيانو رونالدو ضمن قائمة أكثر 5 رياضيين ثراءً بالعالم قصة بند ظهر منذ 155 سنة قد يحرم ترامب من الرئاسة حساب المواطن: نعمل على تحسينات بالتطبيق وبالإمكان استخدامه لاحقًا إصابات بمتحور JN1 في مصر استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع
حث المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المواطنين والمقيمين، على تجنب الوقوع في “مخالفة التحطب”.
وقال المركز في تغريدة عبر حسابه على منصة X: “اللائحة التنفيذية للاحتطاب تنص على غرامات في مخالفات نقل الحطب المحلي أو بيعه أو تخزينه، وكذلك نقل الفحم أو بيعه أو تخزينه، وكذلك حال جمع الحطب المحلي دون ترخيص”.
وأضاف مركز الغطاء النباتي أنه يعاقب المخالف، وفق اللائحة التنفيذية، بغرامة قدرها 5000 ريال في المرة الأولى، ثم 10 آلاف ريال في الثانية، و16 ألفًا في الثالثة”.
ودعا المركز كافة المواطنين والمقيمين لتجنب المخالفات المتعلقة بالاحتطاب، والمساهمة في تنمية الغطاء النباتي، من خلال المشاركة في البرنامج الوطني للتشجير.