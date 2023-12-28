الغطاء النباتي يحذّر من غرامة الـ 16 ألف ريال

حث المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المواطنين والمقيمين، على تجنب الوقوع في “مخالفة التحطب”.

مخالفة التحطب

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه على منصة X: “اللائحة التنفيذية للاحتطاب تنص على غرامات في مخالفات نقل الحطب المحلي أو بيعه أو تخزينه، وكذلك نقل الفحم أو بيعه أو تخزينه، وكذلك حال جمع الحطب المحلي دون ترخيص”.

غرامات

وأضاف مركز الغطاء النباتي أنه يعاقب المخالف، وفق اللائحة التنفيذية، بغرامة قدرها 5000 ريال في المرة الأولى، ثم 10 آلاف ريال في الثانية، و16 ألفًا في الثالثة”.

ودعا المركز كافة المواطنين والمقيمين لتجنب المخالفات المتعلقة بالاحتطاب، والمساهمة في تنمية الغطاء النباتي، من خلال المشاركة في البرنامج الوطني للتشجير.