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أغلى سباق في العالم

الفائزون بأشواط كأس العلا للصقور: أجواء العلا ساعدت الصقور على التألق

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
الفائزون بأشواط كأس العلا للصقور: أجواء العلا ساعدت الصقور على التألق
المواطن - فريق التحرير

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أعرب عدد من الصقارين المحليين الفائزين بأشواط المسار الأول من كأس العلا للصقور 2023؛ الذي يقام بشراكة بين نادي الصقور السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، عن سعادتهم باقتناص أشواط وكؤوس السباق الأكبر على مستوى العالم، معتبرين أن أجواء العلا المعتدلة والمميزة ساعدت الصقور على التألق.

كأس العلا للصقور

وأكد الصقار سلطان اليامي الحاصل على المركز الأول في شوط فئة حر قرناس مُلاك، أن الفوز بهذا الشوط كان صعباً للغاية مع منافسة كبيرة من ما يقارب 120 صقراً شاركوا في السباق، مبيناً أنه من أهم الأشواط بالنسبة له، مفيداً أنه كثف من استعداداته للكأس بعد انتهاء مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وتم اختيار أفضل وأكثر الصقور تجهيزاً للمشاركة في ظل أجواء العلا المناسبة لقطع الصقور مسافة 400 متر في سباقات الملواح بشكل ميسر.

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 أجواء ميدان العلا

وأشار إلى أن هذا الكأس مهم جداً فهو أغلى سباق في العالم، مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم كأس العلا للصقور من نادي الصقور السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والظهور بمستوى عالمي واحترافي.

من جهته، أوضح الصقار برغش المنصوري أن فوزه بشوطي جير بيور فرخ وقرناس محترفين ومُلاك مفتوح في ثاني أيام كأس العلا للصقور بداية موفقة بالنسبة له وللصقور التي يشارك بها وقدم أداءً مميزاً.

وأشار المنصوري إلى أن أجواء ميدان العلا وقرية مغيراء مناسبة جداً لسباقات الملواح، موضحاً أن العلا أرض الحضارات وأرض الصقور، وأنه استعد في العلا لفترة طويلة قبل المسابقة العالمية التي تقدم أكبر جوائز دولية للصقور، وتصل إلى 60 مليون ريال.

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