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التوقيع على أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقيات

الفالح: نسعى للحاق بركب التحول إلى الطاقة النظيفة عبر التعاون مع الصين

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
الفالح: نسعى للحاق بركب التحول إلى الطاقة النظيفة عبر التعاون مع الصين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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دعا وزير الاستثمار، خالد الفالح، إلى مزيد من التسهيلات بشأن التعاون في مجال التحول الأخضر مع الشركات الصينية، أمس الثلاثاء، مع استمرار التبادلات التجارية والتجارية الثنائية على قدم وساق.

التعاون بين السعودية والصين

وتحدث وزير الاستثمار خالد الفالح، في مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي في بكين، إلى جانب نائب وزير التجارة الصيني لي فاي. وقال الفالح: إن المملكة العربية السعودية توفر للصين فرصة لتنمية الاستثمار والمشاركة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة وخارجها.

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وقال خالد الفالح: إن السعودية تسعى جاهدة للحاق بركب الموجة العالمية للتحول إلى الطاقة النظيفة، والتي توفر للصين، الرائدة في قطاع الطاقة الجديدة العالمي، فرصة لتنمية الاستثمار والمشاركة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة وخارجها.

لقاء الفالح مع وزير التجارة الصيني

التقى وزير الاستثمار، خالد الفالح، في بكين، مع وانغ وينتاو، وزير التجارة، وجين جوانغ لونغ، وزير الصناعة وتقنيات المعلومات، ويِن يونغ، عمدة بكين، في مواصلة لمساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والصين.

وقال الفالح، عبر حسابه في منصة إكس “تويتر سابقًا: إن الاجتماعات ناقشت مستقبل وسبل تعزيز التعاون الاستثماري بين المملكة والصين.

توقيع اتفاقيات سعودية صينية

شهد مؤتمر الاستثمار السعودي– الصيني اليوم في بكين التوقيع على أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقيات تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار دولار، وشملت قطاعات رئيسية بما في ذلك الطاقة والزراعة والسياحة والتعدين والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وذلك بعد زيارة استغرقت ستة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ قام بها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووفد سعودي.

وشهد المؤتمر أيضًا تسليم تسعة تراخيص مقر إقليمية جديدة في السعودية لشركات هواوي، وداهوا، وإنشاءات السكك الحديدية الصينية، وتشاينا كومسيرفيس، وتشاينا هاربور إنجينيرينغ، وتشينايا للهندسة المدنية، وبي جي آي، ونوكتيك، وآي مايل.

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