الفتح والأخدود يكتفيان بالتعادل السلبي

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح والأخدود ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الفتح والأخدود يتعادلان

وبدأت مباراة الفتح والأخدود التي أُقيمت على ملعب نادي الفتح في الأحساء بشكل سريع، وكاد النموذجي أن يفض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق برأسية، إلا أن القائم تصدى للكرة.

واستمرت المحاولات لهز الشباك، وسط أفضلية للاعبي النموذجي، فيما ظهر الفريق الضيف بشكل منظم دفاعيًا، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل النموذجي ضغطه، وظهر لاعبوه بشكل أفضل، إلا أنهم أهدروا العديد من الفرص، قبل أن تبعد العارضة هدف مؤكد عند الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بتعادل الفتح والأخدود.

الفريقان في دوري روشن

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى المركز السادس مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما وصل رصيد الأخدود إلى 20 نقطة في المركز الـ11.