الفتح يبحث عن الفوز الأول ضد الطائي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، للظهور بشكل مميز ضد الطائي في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الطائي ضيفًا على النموذجي

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الطائي على ملعب الأول في النموذجي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

الفتح يسعى للفوز

وتُعد مباراة الفتح ضد الطائي اليوم هي الخامسة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح النموذجي في تحقيق أي انتصار، وخسر جميع المواجهات السابقة، ما يُحفز لحصد أول ثلاث نقاط.

ويطمح النموذجي في تحقيق الفوز الأول على ملعبه، بعدما خسر اللقاء الأول أمام الفيحاء بهدف دون رد في الجولة الماضية، فيما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الرائد بنتيجة 4\3.