Icon

ضبط 17976 مخالفاً بينهم 7 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف Icon الهلال بطل الشتاء للمرة السادسة Icon الفتح يبحث عن الفوز الأول ضد الطائي Icon الاتفاق يتسلح بسجل مميز خارج ملعبه لتخطي الأخدود Icon الرائد يسعى لتصحيح المسار Icon مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة بـ34 درجة.. والسودة الأدنى Icon الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز Icon معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال Icon الهلال يتفوق على النصر في 2023 Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الفتح يبحث عن الفوز الأول ضد الطائي

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
الفتح يبحث عن الفوز الأول ضد الطائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، للظهور بشكل مميز ضد الطائي في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الطائي ضيفًا على النموذجي

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الطائي على ملعب الأول في النموذجي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات

وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات

الهلال يتفوق على النصر في 2023

الهلال يتفوق على النصر في 2023

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفتح يسعى للفوز

وتُعد مباراة الفتح ضد الطائي اليوم هي الخامسة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح النموذجي في تحقيق أي انتصار، وخسر جميع المواجهات السابقة، ما يُحفز لحصد أول ثلاث نقاط.

الفتح والطائي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويطمح النموذجي في تحقيق الفوز الأول على ملعبه، بعدما خسر اللقاء الأول أمام الفيحاء بهدف دون رد في الجولة الماضية، فيما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الرائد بنتيجة 4\3.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
السعودية اليوم

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد...

السعودية اليوم
الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط...

الرياضة
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

آخر الاخبار
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
حصاد اليوم

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

حصاد اليوم
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
السعودية اليوم

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
السعودية اليوم

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه