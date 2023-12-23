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خلال مواجهة التعاون اليوم

الفتح يبحث عن فوز غائب من 6 مباريات

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
الفتح يبحث عن فوز غائب من 6 مباريات
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد التعاون.

مباراة التعاون ضد الفتح

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون ضد الفتح، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي التعاون في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

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مباراة التعاون ضد الفتح
موعد المباراة – المصدر @AltaawounFC

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

استعادة نغمة الانتصارات

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مباراة اليوم، بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 6 جولات، حيث يعود آخر فوز له إلى مواجهة الرائد، يوم 27 أكتوبر، عندما انتصر بهدفين مقابل هدف.

وخسر النموذجي بعد ذلك أمام الهلال والفيحاء بهدفين دون رد، وضد الفيحاء والطائي بهدف نظيف، فيما تعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1 مع الرياض والشباب، ما يُحفز اللاعبين لمصالحة الجماهير واستعادة التوازن بالفوز اليوم.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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