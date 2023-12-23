الفتح يبحث عن فوز غائب من 6 مباريات

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد التعاون.

مباراة التعاون ضد الفتح

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون ضد الفتح، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي التعاون في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

استعادة نغمة الانتصارات

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مباراة اليوم، بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 6 جولات، حيث يعود آخر فوز له إلى مواجهة الرائد، يوم 27 أكتوبر، عندما انتصر بهدفين مقابل هدف.

وخسر النموذجي بعد ذلك أمام الهلال والفيحاء بهدفين دون رد، وضد الفيحاء والطائي بهدف نظيف، فيما تعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1 مع الرياض والشباب، ما يُحفز اللاعبين لمصالحة الجماهير واستعادة التوازن بالفوز اليوم.