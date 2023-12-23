الفتح يتفوق على التعاون بثلاثية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، الشوط الأول من مباراة التعاون متفوقًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن.

الفتح ضد التعاون

وسجل للنموذجي كل من سالم النجدي في الدقيقة الـ 30 واللاعب سعد فهد هدفين في الدقيقتين الـ 35 والـ 45.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

وقبل مباراتي اليوم، جاء الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.

الفتح سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا والخليج عاشرًا ولكل منهما 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14.

الرياض في المركز الـ 15برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ16 والرائد في المركز الـ17 “قبل الأخير” والحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 12 نقطة.