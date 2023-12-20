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لتدعيم صفوفه بالشتوية

الفتح يستهدف ضم فيرمينو

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
الفتح يستهدف ضم فيرمينو
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي الفتح، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليرتبط اسمها بنجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

الفتح يسعى للتعاقد مع فيرمينو

ودخل فيرمينو، دائرة اهتمامات نادي الفتح، إلا أن المقابل المادي الباهظ للصفقة؛ ربما يدفع إدارة النموذجي للتراجع والبحث عن لاعب بديل آخر، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

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فيرمينو قبل مباراة الأهلي ضد الأخدود
النجم البرازيلي – المصدر @ALAHLI_FC

وأكدت تقارير سابقة رغبة الأهلي في التخلي عن فيرمينو في الميركاتو الشتوي، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، حيث تسعى الإدارة في خروجه سريعًا سواء على سبيل الإعارة في دوري روشن أو خارج السعودي.

وانضم فيرمينو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، وبدأ الموسم بشكل مميز، قبل أن يتراجع مستواه ويغيب عن هز الشباك، ما عرضه لانتقادات.

فيرمينو في الدوري السعودي
النجم البرازيلي – المصدر spl

الفتح يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، على استاد نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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