الفتح يستهدف ضم فيرمينو

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تسعى إدارة نادي الفتح، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليرتبط اسمها بنجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو.
ودخل فيرمينو، دائرة اهتمامات نادي الفتح، إلا أن المقابل المادي الباهظ للصفقة؛ ربما يدفع إدارة النموذجي للتراجع والبحث عن لاعب بديل آخر، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.
وأكدت تقارير سابقة رغبة الأهلي في التخلي عن فيرمينو في الميركاتو الشتوي، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، حيث تسعى الإدارة في خروجه سريعًا سواء على سبيل الإعارة في دوري روشن أو خارج السعودي.
وانضم فيرمينو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، وبدأ الموسم بشكل مميز، قبل أن يتراجع مستواه ويغيب عن هز الشباك، ما عرضه لانتقادات.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم السبت المقبل، على استاد نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز السابع برصيد 34 نقطة.