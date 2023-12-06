Icon

آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90 Icon لحظة اعتماد الملك سلمان لميزانية 2024: الأضخم في تاريخ السعودية Icon رفض طلب الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023 Icon رونالدو يقود تشكيلة أحلام لويس فيليبي Icon ولي العهد بعد إعلان ميزانية 2024: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة Icon مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024: الإيرادات 1.172 تريليون ريال والنفقات 1.251 تريليون ريال Icon الفتح يسعى لاستعادة توازنه ضد الحزم Icon الشباب والاتفاق في مباراة الظروف المتشابهة Icon بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة غرب مكة المكرمة Icon الدرعية تكشف عن روزنامة ضخمة من الفعاليات الترفيهية والبرامج الثقافية لموسم 2023/2024م Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الفتح يسعى لاستعادة توازنه ضد الحزم

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
الفتح يسعى لاستعادة توازنه ضد الحزم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الحزم.

النموذجي ضيفًا على الحزم

ومن المقرر أن يلعب الحزم ضد الفتح، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد نادي الحزم في الرس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
 فيلم وثائقي وندوة إثرائية في احتفاء جامعة الإمام بجميل الحجيلان

 فيلم وثائقي وندوة إثرائية في احتفاء جامعة الإمام بجميل الحجيلان

الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مودرن فيوتشر

الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مودرن فيوتشر

وقبل مباراة الغد، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط فقط، فيما يتواجد النموذجي في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

الفتح يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مباراة الغد بحثًا عن حصد الثلاث نقاط، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 4 جولات، حيث خسر أمام الهلال، الفيحاء والطائي، واكتفى بتعادل وحيد ضد الرياض.

الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر @FatehClub

ويأمل النموذجي في استغلال تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وحصد نقاط مباراة الغد، ومواصلة التقدم في الترتيب.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
الترفيه

الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على...

الترفيه
وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية في موسم الرياض
الترفيه

بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة...

الترفيه
وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية

وظائف
مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز 11
تكنولوجيا

مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز...

تكنولوجيا
الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية
السعودية اليوم

الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح...

السعودية اليوم
الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال زيارته إلى السعودية والإمارات
السوق

الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه