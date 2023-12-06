الفتح يسعى لاستعادة توازنه ضد الحزم

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الحزم.

النموذجي ضيفًا على الحزم

ومن المقرر أن يلعب الحزم ضد الفتح، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد نادي الحزم في الرس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط فقط، فيما يتواجد النموذجي في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

الفتح يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مباراة الغد بحثًا عن حصد الثلاث نقاط، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر 4 جولات، حيث خسر أمام الهلال، الفيحاء والطائي، واكتفى بتعادل وحيد ضد الرياض.

ويأمل النموذجي في استغلال تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وحصد نقاط مباراة الغد، ومواصلة التقدم في الترتيب.