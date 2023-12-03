الفتح يسعى لضم عبدالله الحمدان

تسعى إدارة نادي الفتح، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله الحمدان، لتدعيم صفوف النموذجي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الفتح مهم بضم عبدالله الحمدان

وأكد الصحافي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي الفتح يسعى للحصول على توقيع عبدالله الحمدان في يناير، سواء كان بالإعارة أو شراء عقده من الهلال بشكل نهائي.

ولا يعتمد المدير الفني للهلال، البرتغالي خورخي جيسوس على عبدالله الحمدان بشكل أساسي، حيث شارك في 9 مباريات بدوري روشن السعودي، بينهم 7 كبديل، وسجل هدفين، وقد يُفكر في الرحيل للمشاركة كأساسي.

الفتح بدوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الحزم على استاد نادي الحزم، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الحزم في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.