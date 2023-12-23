الفتح يُمطر شباك التعاون بثلاثية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا كبيرًا على مضيفه التعاون بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

التعاون ضد الفتح

وفي الشوط الأول، سجل للنموذجي كل من سالم النجدي في الدقيقة الـ 30 واللاعب سعد فهد هدفين في الدقيقتين الـ 35 والـ 45.

وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب جواو بيدرو الفارق للتعاون في الدقيقة الـ 94.

وبعد المباراة، أصبح رصيد النموذجي 28 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فريق التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.