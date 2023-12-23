الفتح يُمطر شباك التعاون بثلاثية Grok منصة إكس تنافس ChatGPT الاتحاد يفقد سويلم المنهالي أمام الرائد أمطار سوتشي الروسية ترفع حالة الطوارئ وتوقف حركة الطيران أمانة جدة تباشر خطة معالجة آثار الحالة المطرية ميدانيًا القنوات الناقلة لـ مباراة روما ضد نابولي لص هواتف آيفون يكشف سرًا عن ثغرة أمنية الفتح يتفوق على التعاون بثلاثية في الشوط الأول الأرصاد : استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع القادم الصدفة تكشف لحظة هجوم قرش على رجل وسط البحر
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا كبيرًا على مضيفه التعاون بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفي الشوط الأول، سجل للنموذجي كل من سالم النجدي في الدقيقة الـ 30 واللاعب سعد فهد هدفين في الدقيقتين الـ 35 والـ 45.
وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب جواو بيدرو الفارق للتعاون في الدقيقة الـ 94.
وبعد المباراة، أصبح رصيد النموذجي 28 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فريق التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.
وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
هدددددف!⚽
سالم النجدي يسجل أول الأهداف لـ #الفتح ⚽🔥
التعاون 0 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/YUmX3N4AdX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
سعد الشرفاء يضيف ثاني الأهداف لـ #الفتح ⚽🔥
التعاون 0 × 2 الفتح#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/XfjIlSH6Z8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
سعد الشرفاء يعزز تقدم #الفتح بالثالث ⚽🔥
التعاون 0 × 3 الفتح#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/4KUr9bTZpT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
الفارو ميدران يسجل أول الأهداف لـ #التعاون ⚽🔥
التعاون 1 × 3 الفتح#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/3dHtH2xfDf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023