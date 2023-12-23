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بعد تألقه في دوري روشن السعودي

الفراج عن كريستيانو رونالدو: أعشق من يعمل بشغف

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
الفراج عن كريستيانو رونالدو: أعشق من يعمل بشغف
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الإعلامي وليد الفراج، بالمستوى المميز الذي يُقدمه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الفراج يُشيد بكريستيانو رونالدو

وقال وليد الفراج عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “كريستيانو رونالدو لازال حالة فرح مستمر في ملاعبنا.. أعشق من يعمل بشغف.. العمر أرقام والطاقة هي المقياس الحقيقي للعطاء.. أمتعنا كمان وكمان يا كريس”.

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انطلاق الجولة الـ18 من دوري روشن غدًا

انطلاق الجولة الـ18 من دوري روشن غدًا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وواصل كريستيانو رونالدو تألقه مع النصر، حيث بدأ مباراة الاتفاق بالأمس كأساسي، ونجح في تسجيل هدف، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا، وينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

وبات كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم خلال منافسات موسم 2023\ 2024، برصيد 45 مساهمة تهديفية، حيث نجح في تسجيل 32 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة خلال 35 لقاء.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

فوز النصر ضد الاتفاق

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بنتيجة 3\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 40 نقطة، ليُعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 24 نقطة، في المركز الثامن.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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